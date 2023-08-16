Родственники замминистра из Дагестана погибли при взрыве на АЗС в Махачкале
16 августа 202300:33
Два человека, которые являются родственниками заместителя министра сельского хозяйства Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева погибли при взрыве на автозаправке в Махачкале, сообщает «РЕН ТВ».
Еще несколько членов его семьи получили травмы и были госпитализированы. Одна из его родственниц отправлена спецбортом в Москву.
В больницах Дагестана остаются 47 человек, получившие травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru