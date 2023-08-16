Родственники замминистра из Дагестана погибли при взрыве на АЗС в Махачкале

Два человека, которые являются родственниками заместителя министра сельского хозяйства Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева погибли при взрыве на автозаправке в Махачкале, сообщает «РЕН ТВ».

Число погибших при взрыве в Махачкале возросло до 30

Еще несколько членов его семьи получили травмы и были госпитализированы. Одна из его родственниц отправлена спецбортом в Москву.

В больницах Дагестана остаются 47 человек, получившие травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДагестанМахачкалаВзрыв

Горячие новости

Все новости

партнеры