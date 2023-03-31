Суд отправил под стражу замгубернатора Ненецкого округа
Ломоносовский районный суд Архангельска избрал меру пресечения заместителю губернатора Ненецкого автономного округа Андрею Блощинскому, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.
Чиновник будет находиться под стражей два месяца - до 29 апреля 2023 года.
Замгубернатора подозревают в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Против него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, он требовал от представителя коммерческой структуры взятку в размере 10% от прибыли.
Региональным элитам нужно прекращать думать о личном обогащении, заявил в беседе с НСН председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru