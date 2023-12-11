Суд отказался заочно арестовывать основателя «Тануки» Орлова

Тверской суд Москвы отказал МВД в заочном аресте основателя сети ресторанов «Тануки» Александра Орлова, сообщает ТАСС.

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ФОТО: Личная страница Александра Орлова в соцсетях
ТЕГИ:МВД РФАрестСуд

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