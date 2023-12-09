Суд арестовал главу Росприроднадзора в Якутии
Якутский городской суд арестовал главу Росприроднадзора в Якутии Андрея Жолудева, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, проводится проверка на причастность к другим преступлениям.
«По версии органов предварительно следствия обвиняемый может скрыться, скрыть следы преступления, а также повлиять на свидетелей, - говорится в сообщении.
Суд постановил арестовать Жолудева до 7 февраля 2024 года, постановление не вступило в законную силу.
Ранее суд до 12 марта 2024 года продлил арест экс-замглавы Минцифры Максима Паршина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru