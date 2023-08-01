Суд отказался снять с Максима Покровского статус иноагента

По решению суда, в удовлетворении исковых требований музыканту было отказано.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что иноагенты сначала публично оскорбляют страну и народ, а затем требуют снять с них этот статус, однако сначала им следует принять официальную позицию государства.