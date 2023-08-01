Суд отказался снять с Максима Покровского статус иноагента
1 августа 202317:29
Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить признанного в РФ иноагентом лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского из соответствующего реестра, сообщает ТАСС.
По решению суда, в удовлетворении исковых требований музыканту было отказано.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что иноагенты сначала публично оскорбляют страну и народ, а затем требуют снять с них этот статус, однако сначала им следует принять официальную позицию государства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru