Суд отказался снять с Максима Покровского статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить признанного в РФ иноагентом лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского из соответствующего реестра, сообщает ТАСС.

Минюст признал иноагентом солиста группы «Ногу свело!» Максима Покровского

По решению суда, в удовлетворении исковых требований музыканту было отказано.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что иноагенты сначала публично оскорбляют страну и народ, а затем требуют снять с них этот статус, однако сначала им следует принять официальную позицию государства.

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ФОТО: пресс-служба группы "Ногу Свело"
ТЕГИ:СудИноагентыМакс Покровский

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