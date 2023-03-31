Минюст признал иноагентом солиста группы «Ногу свело!» Максима Покровского

Накануне в отношении Покровского составили административный протокол за дискредитацию армии. Музыканту мог грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей, но суд в Москве прекратил административное производство по делу.

Покровский в интервью заявял, что российские музыканты отказались записать вместе с ним песню против спецоперации на Украине. По его словам, участники группы сделали соответствующее предложение рок-музыкантам и представителям хип-хоп жанра, однако кому именно - не уточнил.

Ранее рокер обвинил Кипелова в хитрости после слов о Родине. Он назвал поведение Валерия Кипелова хитрым после спора с лидером ДДТ Юрием Шевчуком о родине. По мнению Покровского, Кипелов занял промежуточную политическую позицию и готов сменить свое мнение в зависимости от политической конъюнктуры. Музыкант добавил, что такие люди все понимают.

