Суд отказался исключить Земфиру из реестра иноагентов

Передрук также указал, что основанием для решения стало распространение информации на сайте Земфиры, ее странице во «ВКонтакте» и на Youtube-канале. Юрист подчеркнул, что все три страницы не верифицированы, доказательств того, что они относятся к Земфире, не существует.

Представитель Минюста в суде утверждал, что решение было принято на законных основаниях на основе информации, «полученной от компетентных органов». Он также настаивает на том, что признание Земфиры иноагентом якобы не ограничивает ее концертную деятельность.

После начала военной операции на Украине, Земфира уехала из России. Она открыто выступает против СВО, в том числе в своих песнях. Минюст включил Земфиру в список иноагентов в феврале 2023 года.

Директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачева в марте опубликовала в своих соцсетях пост, в котором назвала «идиотами» тех, кто внёс певицу Земфиру в реестр иноагентов.



