Суд отказался блокировать ресурс Gulagu.net

Хорошевский районный суд Москвы отклонил иск Роскомнадзора к основателю сайта Gulagu.net Владимиру Осечкину. Ведомство просило заблокировать ресурс на территории РФ, передает ТАСС.

О мотивах принятия такого решения в пресс-службе ничего не сообщили.

Госдума одобрила законопроект о блокировке иностранных сайтов

По словам представителей сайта, в суд с требованием о блокировке Роскомнадзор обратился после запроса ФСИН РФ. В январе Роскомнадзор направил Gulagu.net требование удалить материал о деятельности Минюста РФ.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи ранее рекомендовал принять проект о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы за цензуру в отношении российских СМИ. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН рассказал, стоит ли доверять новому законопроекту.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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