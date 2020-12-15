Суд отказался блокировать ресурс Gulagu.net

По словам представителей сайта, в суд с требованием о блокировке Роскомнадзор обратился после запроса ФСИН РФ. В январе Роскомнадзор направил Gulagu.net требование удалить материал о деятельности Минюста РФ.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи ранее рекомендовал принять проект о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы за цензуру в отношении российских СМИ. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН рассказал, стоит ли доверять новому законопроекту.

