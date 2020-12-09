Госдума одобрила законопроект о блокировке иностранных сайтов
Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий блокировать иностранные интернет-сайты за дискриминацию российских СМИ, сообщает ТАСС.
Документ вводит статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Владельцы информационных порталов, допускающих дискриминацию в отношении российских материалов, могут получить такой статус по решению генпрокурора или его заместителей при согласовании с МИД РФ.
Согласно проекту, Роскомнадзор сможет частично или полностью ограничивать доступ к сайтам-нарушителям, в том числе, замедлять трафик интернет-ресурсов. Кроме того, нарушителям грозит штраф в размере до трёх миллионов рублей, отмечает ОТР.
Законопроект распространяется на крупнейшие иностранные сайты, в числе которых видеохостинг YouTube, а также популярные социальные сети Facebook и Twitter.
По словам одного из авторов инициативы, главы профильного комитета нижней палаты Госдумы Александра Хинштейна, законопроект действует для всех интернет-ресурсов с контентом на русском языке независимо от места их регистрации. Кроме того, закон распространяется также на случаи дискриминации, зафиксированные до его вступления в силу.
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