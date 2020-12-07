Закрывать неудобные для власти ресурсы. Бизнес оценил закон против Google и Facebook

«То, что касается заботы о российских гражданах, у нас подается как основная задача ко всем законопроектам, которые проходят в Госдуму. Это было и в законе Яровой, и в законе о персональных данных. Однако базы ГИБДД продаются, как и базы паспортных данных. Закон Яровой только увеличил стоимость услуг связи в России и будет увеличивать каждый год на 10-15%», - напомнил он.



Вместе с тем Кусков оценил, как будут применять закон на практике.



«Очень бы не хотелось, чтобы новый закон осел тяжким бременем. Не хотелось бы, чтобы он использоваться только когда есть необходимость в закрытии неудобных для власти ресурсов. Нужно создавать больше демократических, свободных инициатив. Если происходят какие-то вопиющие случаи, когда СМИ выпускает лживый контент, то тогда такие ресурсы надо закрывать. Главное, чтобы под одну гребенку не пошли интересные правдивые ресурсы», - заключил он.



Ранее Роскомнадзор обратился к руководителям отечественных IT-компании с просьбой создать видеохостинги для российских СМИ. Причиной такого решения стала цензура YouTube.



Между тем, бывший советник президента России по вопросам развития интернета, глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН оценил, как ответные санкции России за цензуру соцсетей навредят авторитету страны в области регулирования интернета.

