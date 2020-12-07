Закрывать неудобные для власти ресурсы. Бизнес оценил закон против Google и Facebook
Гендиректор Telecom Daily в эфире НСН рассказал, стоит ли доверять одобренному комитетом Госдумы законопроекту, а также как он будет применяться на практике.
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять проект о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы за цензуру в отношении российских СМИ, сообщил глава комитета Александр Хинштейн. В частности, под действие документа подпадают YouTube, Facebook и Twitter.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН рассказал, стоит ли доверять новому законопроекту.
«То, что касается заботы о российских гражданах, у нас подается как основная задача ко всем законопроектам, которые проходят в Госдуму. Это было и в законе Яровой, и в законе о персональных данных. Однако базы ГИБДД продаются, как и базы паспортных данных. Закон Яровой только увеличил стоимость услуг связи в России и будет увеличивать каждый год на 10-15%», - напомнил он.
Вместе с тем Кусков оценил, как будут применять закон на практике.
«Очень бы не хотелось, чтобы новый закон осел тяжким бременем. Не хотелось бы, чтобы он использоваться только когда есть необходимость в закрытии неудобных для власти ресурсов. Нужно создавать больше демократических, свободных инициатив. Если происходят какие-то вопиющие случаи, когда СМИ выпускает лживый контент, то тогда такие ресурсы надо закрывать. Главное, чтобы под одну гребенку не пошли интересные правдивые ресурсы», - заключил он.
Ранее Роскомнадзор обратился к руководителям отечественных IT-компании с просьбой создать видеохостинги для российских СМИ. Причиной такого решения стала цензура YouTube.
Между тем, бывший советник президента России по вопросам развития интернета, глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН оценил, как ответные санкции России за цензуру соцсетей навредят авторитету страны в области регулирования интернета.
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