Суд признал убитого Михаила Хачатуряна совершившим насилие над дочерьми
Московский городской суд подтвердил вывод о виновности убитого в 2018 году Михаила Хачатуряна в совершении преступлений против своих дочерей, сообщает РИА Новости из зала суда.
Ранее Бутырский районный суд признал мужчину виновным в насилии над детьми, но прекратил уголовное дело в связи с его смертью. Защита настаивала на его полной реабилитации и подала апелляцию. Рассмотрев жалобу, Мосгорсуд изменил формулировку решения — вместо «признать виновным» постановил «признать совершившим преступления», оставив остальную часть определения без изменений.
Хачатуряна судили посмертно по нескольким эпизодам — за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, причинение тяжкого вреда здоровью и изготовление порнографических материалов.
Трагедия произошла 27 июля 2018 года в Москве, когда три сестры Хачатурян нанесли отцу смертельные ранения. Следствие установило, что мужчина на протяжении длительного времени причинял дочерям физические и психологические страдания. Несмотря на признание этих фактов, следственные органы квалифицировали действия девушек как убийство, указав обстоятельства домашнего насилия лишь как смягчающие. После длительных разбирательств дела сестер были возвращены прокуратуре, а производство в отношении их отца завершено в суде, передает «Радиоточка НСН».
