Суд признал убитого Михаила Хачатуряна совершившим насилие над дочерьми

Московский городской суд подтвердил вывод о виновности убитого в 2018 году Михаила Хачатуряна в совершении преступлений против своих дочерей, сообщает РИА Новости из зала суда.

Ранее Бутырский районный суд признал мужчину виновным в насилии над детьми, но прекратил уголовное дело в связи с его смертью. Защита настаивала на его полной реабилитации и подала апелляцию. Рассмотрев жалобу, Мосгорсуд изменил формулировку решения — вместо «признать виновным» постановил «признать совершившим преступления», оставив остальную часть определения без изменений.