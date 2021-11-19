Адвокат: обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от новой сделки со следствием

Признанный в РФ иноагентом адвокат Иван Павлов, представляющий интересы обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, заявил, что его клиент отказался от нового предложения ФСБ о сделке со следствием, сообщает ТАСС.

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По словам юриста, в камеру к Сафронову приходил следователь и в очередной раз предложил сделку со следствием, однако он отказался.

«Расследование по делу не возобновлено, защита продолжает знакомиться с материалами дела», - отметил Павлов.

Второй адвокат Сафронова Дмитрий Талантов, в свою очередь, заявил, что ему неизвестно о возможном предложении следователя. Он указал, что юридически это возможно только путём возобновления расследования, которое в настоящий момент завершено.

Бывший корреспондент газет «Коммерсант» и «Ведомости», действующий советник главы Роскосмоса был задержан и арестован 7 июля прошлого года по делу о государственной измене. Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Сам он вину полность отрицает.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:СледствиеАдвокатГосизменаИван Сафронов
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