Адвокат: обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от новой сделки со следствием
Признанный в РФ иноагентом адвокат Иван Павлов, представляющий интересы обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, заявил, что его клиент отказался от нового предложения ФСБ о сделке со следствием, сообщает ТАСС.
По словам юриста, в камеру к Сафронову приходил следователь и в очередной раз предложил сделку со следствием, однако он отказался.
«Расследование по делу не возобновлено, защита продолжает знакомиться с материалами дела», - отметил Павлов.
Второй адвокат Сафронова Дмитрий Талантов, в свою очередь, заявил, что ему неизвестно о возможном предложении следователя. Он указал, что юридически это возможно только путём возобновления расследования, которое в настоящий момент завершено.
Бывший корреспондент газет «Коммерсант» и «Ведомости», действующий советник главы Роскосмоса был задержан и арестован 7 июля прошлого года по делу о государственной измене. Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Сам он вину полность отрицает.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,3 млн+37 156 / сут.
Умерли
262 тыс.+1 254 / сут.
Выздоровели
8,0 млн+37 004 / сут.
- Адвокат: обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от новой сделки со следствием
- СМИ: депутат не исключил новогодние выплаты для пенсионеров
- В Питере блогеры сфотографировались без штанов на фоне Спаса на Крови
- Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА
- СМИ: пьяный пассажир напал на охрану в аэропорту Шереметьево
- Лавров назвал неприличным вопрос шведского журналиста о планах России
- В Сочи не справляются с «курортным» мусором
- Украина потребовала от президента Болгарии опровергнуть слова о российском Крыме
- Эстония направит военных в Польшу для помощи на границе
- Суд оштрафовал Mail.ru на три миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru