Суд отказал блогеру Хованскому в смягчении меры пресечения

Суд отказал Юрию Хованскому в смягчении меры пресечения. Блогер просил перевести его под домашний арест. Он аргументировал это тем, что в изоляторе он стал чувствовать себя хуже. Кроме того, у него остались престарелые родители и гражданская жена. Тем не менее, Санкт-Петербургский городской суд отказал защитникам блогера в смене меры пресечения.

В начале июня блогера арестовали по обвинению в оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост». Сейчас он находится в СИЗО.