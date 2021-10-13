Суд отказал блогеру Хованскому в смягчении меры пресечения
Суд отказал Юрию Хованскому в смягчении меры пресечения. Блогер просил перевести его под домашний арест. Он аргументировал это тем, что в изоляторе он стал чувствовать себя хуже. Кроме того, у него остались престарелые родители и гражданская жена. Тем не менее, Санкт-Петербургский городской суд отказал защитникам блогера в смене меры пресечения.
В начале июня блогера арестовали по обвинению в оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост». Сейчас он находится в СИЗО.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил, что дело Юрия Хованского об оправдании терроризма пытаются сфабриковать.
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