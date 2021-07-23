Блогер Хованский извинился за песню про «Норд-Ост»

Блогер Юрий Хованский, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма, принёс всем глубочайшие извинения за свою песню про «Норд-Ост». Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказал его знакомый Илья Давыдов.

Находящийся в СИЗО Хованский заявил, что его песня «отвратительна и не имеет оправдания».

«Эта песня - моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было», - подчеркнул блогер.

Хованского задержали в июне из-за исполнения им песни про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году, сообщает RT. Блогеру предъявили обвинение по статье «оправдание терроризма» и на два месяца отправили в СИЗО.