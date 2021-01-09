Суд освободил задержанную у Капитолия русскоговорящую женщину

Евгения и Кристина Малимон были арестованы за нарушение комендантского часа и незаконное проникновение. Во время судебного заседания уроженка Евгения попросила предоставить ей русскоговорящего переводчика.

По данным Buzzfeed, Кристина Малимон активно поддерживает президента Дональда Трампа. Она является вице-председателем организации «Молодые республиканцы Орегона» и делегатом от Республиканской партии округа Малтнома. Также известно, что в Instagram на аккаунт Кристины Малимон подбисано более 25 тыс. пользователей. В нем она «продвигает правые теории заговора и ложь о выборах», дополняют «Известия».

В посольстве России заявили, что данные о российском гражданстве женщин не подтвердились и россиян среди задержанных в Вашингтоне не было, уточняет Lenta.ru.

Напомним, в среду сторонники Трампа сорвали сессию Конгресса, в ходе которой планировалось утверждение итогов президентских выборов и победы Байдена. Ряд конгрессменов поддержали отстранение Трампа от должности и уже подготовили проект импичмента.

Если будет принято решение об отстранении действующего главы государства, Трамп не сможет участвовать в следующих президентских выборах и занимать государственные должности.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что для реализации идеи Владимира Жириновского о создании партии Трампа в США нет условий.

«Система выборов в Соединенных Штатах носит мажоритарный характер, который фактически перекрывает доступ любой третьей партии. При мажоритарном характере может победить один кандидат, у которого 50 +1 голос. То есть, один или другой, третьему кандидату там делать нечего. При нынешней системе третья партия не имеет перспектив. Они могу быть, только если распадается Республиканская партия и вместо нее возникает какая-то другая и в ней будет заправлять Трамп (Дональд, действующий президент США – прим. НСН)", - уточнил американист.

