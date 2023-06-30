Суд оставил в СИЗО Беркович и Петрийчук

Хамовнический суд Москвы на два месяца и шесть суток продлил арест режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, сообщает РИА Новости.

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Таким образом суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия, обвиняемые Беркович и Петрийчук останутся в СИЗО до 10 сентября.

Основанием для возбуждения дела против Петрийчук и Беркович стал получивший две национальные театральные премии «Золота маска» спектакль «Финист - Ясный сокол» о женщинах, которые знакомились в соцсетях с исламистами и переезжали к ним в Сирию.

Ранее Беркович заявила, что она не может быть виновна в том, что ей вменяют в виду того, что самого преступления не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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