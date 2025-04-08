В 2023 году Никиту Журавля обвинили в незаконной съемке передвижения военной техники и слежкой за служебной машиной одной из воинских частей. Следственный комитет утверждал, что он это делал по приказу спецслужб Украины. За этот поступок обвиняемого приговорили к 14 годам в колонии строгого режима. Это решение пытался опротестовать его адвокат.

Это уже третья попытка смягчить наказание, но ни одна из них не увенчалась успехом. Дальнейшие возможности обжаловать приговор невозможны, так как приговор вступил в законную силу, утверждают в Волгоградском областном суде.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в феврале 2024 года суд в Чечне приговорил его к 3,5 годам колонии по двум статьям Уголовного кодекса – о публичном оскорблении чувств верующих и хулиганстве.

