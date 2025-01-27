Прокуратура потребовала пересмотреть приговор певцу Шарлоту

Самарский областной суд назначил музыканту пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении, также запретив ему в течение четырёх лет заниматься администрированием сайтов.

При этом Гособвинение просило для Шарлота семь лет и пять месяцев колонии общего режима, плюс штрафа в размере 299 тысяч рублей.

«Требуем отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда», - заявили в прокуратуре.

Ранее Московский патриархат направил судье Самарского областного суда Дмитрию Воложанинову, рассматривающему уголовное дело против Шарлота, письмо в защиту певца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

