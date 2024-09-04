Суд оставил под стражей блогера Аяза Шабутдинова
Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Судья постановила оставить постановление Таганского районного суда без изменения.
Таким образом, блогер остается под арестом до 16 октября.
Таганский суд 13 августа продлил срок содержания Шабутдинова под стражей. На судебном заседании стало известно, что следствие возбудило еще 22 дела о мошенничестве, которые могут быть связаны с настоящим уголовным делом.
Согласно версии следствия, Шабутдинов продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. Его арестовали в начале ноября прошлого года по обвинению в мошенничестве после жалоб на проданные им курсы. Блогер не признает вину, передает «Радиоточка НСН».
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