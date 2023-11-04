Блогера Шабутдинова обвинили в мошенничестве
В совершении восьми преступлений по статье «Мошенничество» обвиняется блогер Аяз Шабутдинов, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы 4 ноября.
Уточняется также, что Шабутдинов вину не признал.
«32-летний известный блогер и бизнес-тренер задержан в качестве подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»)», — говорится в публикации.
Обвинение связано с тем, что блогер создавал у граждан ложное впечатление о том, что можно заняться предпринимательской деятельностью и получать высокие доходы благодаря прохождению образовательных программ – курсов, вебинаров и тренингов, которые Шабутдинов предлагал покупать у ООО «Лайк Центр» и ряда подконтрольных юридических лиц. Однако сведения блогера о качестве программ не соответствовали действительности, считают в прокуратуре.
По официальным данным,
восемь человек приобрели разрекламированные тренинги, цена договоров составляла от 100 тыс. рублей до 1,9 млн рублей.
Накануне, 3 ноября блогер-миллионник Аяз Шабутдинов был задержан. По словам одного из пострадавших, Александра Вилюги, ему удалось вернуть потраченные на курсы Шабутдинова деньги. Об этом пишут «Известия».
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