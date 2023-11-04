Блогера Шабутдинова обвинили в мошенничестве

Уточняется также, что Шабутдинов вину не признал.



«32-летний известный блогер и бизнес-тренер задержан в качестве подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»)», — говорится в публикации.



Обвинение связано с тем, что блогер создавал у граждан ложное впечатление о том, что можно заняться предпринимательской деятельностью и получать высокие доходы благодаря прохождению образовательных программ – курсов, вебинаров и тренингов, которые Шабутдинов предлагал покупать у ООО «Лайк Центр» и ряда подконтрольных юридических лиц. Однако сведения блогера о качестве программ не соответствовали действительности, считают в прокуратуре.

По официальным данным,

восемь человек приобрели разрекламированные тренинги, цена договоров составляла от 100 тыс. рублей до 1,9 млн рублей.



Накануне, 3 ноября блогер-миллионник Аяз Шабутдинов был задержан. По словам одного из пострадавших, Александра Вилюги, ему удалось вернуть потраченные на курсы Шабутдинова деньги. Об этом пишут «Известия».





