В деле блогера Шабутдинова появились еще трое потерпевших

По версии следствия, весной 2023 года Шабутдинов убедил потерпевших в высоких результатах его образовательных программ по предпринимательству. В результате они заключили договоры, которые бизнес-тренер не собирался исполнять, заявил собеседник агентства.

По данным правоохранительных органов, потерпевшие перевели Шабутдинову от 147 тысяч до 311 тысяч рублей.

Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Блогер находится под стражей до 16 февраля. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вину бизнес-тренер не признает, отмечает «Радиоточка НСН».

