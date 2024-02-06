В деле блогера Шабутдинова появились еще трое потерпевших
В уголовном деле блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова появились еще трое потерпевших, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, весной 2023 года Шабутдинов убедил потерпевших в высоких результатах его образовательных программ по предпринимательству. В результате они заключили договоры, которые бизнес-тренер не собирался исполнять, заявил собеседник агентства.
По данным правоохранительных органов, потерпевшие перевели Шабутдинову от 147 тысяч до 311 тысяч рублей.
Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Блогер находится под стражей до 16 февраля. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вину бизнес-тренер не признает, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru