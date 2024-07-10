Суд оставил под домашним арестом Новицкого по делу о мошенничестве
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на заключение бывшего главы холдинга АФК «Система» бизнесмена Евгения Новицкого под домашний арест по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.
«Постановление Тверского суда... оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», — объявила судья.
В июне Тверской суд избрал Новицкому меру пресечения в виде домашнего ареста. Бизнесмен проходит по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Защита обвиняемого просила смягчить ограничения и ввести запрет определенных действий. Кроме того, Новицкий заявлял, что не имеет отношения к каким-либо преступлениям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru