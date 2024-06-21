В Москве задержали экс-президента холдинга АФК «Система» Новицкого

Сотрудники полиции задержали в Москве экс-президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого, передает ТАСС.

Бывший глава Кировской области Белых вышел на свободу

Как отмечается, его подозревают в совершении преступлений экономической направленности. Правоохранители нагрянули на дом к бизнесмену накануне вечером. Процессуальный статус Новицкого пока не определён.

Ранее в Новосибирске задержали экс-сотрудников научного центра «Вектор» из-за хищений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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