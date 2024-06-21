В Москве задержали экс-президента холдинга АФК «Система» Новицкого
21 июня 202415:01
Сотрудники полиции задержали в Москве экс-президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого, передает ТАСС.
Как отмечается, его подозревают в совершении преступлений экономической направленности. Правоохранители нагрянули на дом к бизнесмену накануне вечером. Процессуальный статус Новицкого пока не определён.
Ранее в Новосибирске задержали экс-сотрудников научного центра «Вектор» из-за хищений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru