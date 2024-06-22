Экс-главу АФК «Система» отправили под домашний арест на два месяца

Бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого отправили под домашний арест по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил столичный Тверской районный суд.

В Москве задержали экс-президента холдинга АФК «Система» Новицкого

Новицкого задержали накануне в Москве по подозрению в преступлениях экономической направленности.

По данным следствия, Новицкий и другие лица разработали преступный план и намеревались под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на бирже похитить средства АО «НПФ "Урал ФД"», пенсионные резервы и накопления его участников, «перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях».

Экс-глава АФК «Система» обвиняется в совершении шести преступлений. Как отметили в суде, Новицкий проведет под домашним арестом два месяца.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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