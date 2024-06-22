Экс-главу АФК «Система» отправили под домашний арест на два месяца
Бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого отправили под домашний арест по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил столичный Тверской районный суд.
Новицкого задержали накануне в Москве по подозрению в преступлениях экономической направленности.
По данным следствия, Новицкий и другие лица разработали преступный план и намеревались под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на бирже похитить средства АО «НПФ "Урал ФД"», пенсионные резервы и накопления его участников, «перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях».
Экс-глава АФК «Система» обвиняется в совершении шести преступлений. Как отметили в суде, Новицкий проведет под домашним арестом два месяца.
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