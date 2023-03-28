Прокуратура утвердила обвинение Ройзмана по делу о дискредитации армии
Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом) по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что Ройзман обвиняется по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Бывшему мэру может грозить до 3 лет заключения или штраф в размере до 300 тысяч рублей либо до трех лет принудительных работ.
Разбирательство было начато из-за опубликованного на YouTube-канале экс-мэра видеоролика, в котором Ройзман рассуждал о политической обстановке и допустил высказывания, подрывающие авторитет армии. После вручения обвинительного заключения дело направят в суд, пишет Ura.ru.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Ройзмана на 14 суток из-за демонстрации экстремистской символики в соцсетях, напоминает телеканал «360».
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