Механик рассказал подробности крушения танкера в Керченском проливе
Механик танкера «Волгонефть-212» Алексей Татаринов сообщил, что судно разломилось на две части в течение десяти минут. Его слова приводит «РБК Пермь».
По словам Татаринова, танкер вышел из порта Ростова-на-Дону 17 ноября и встал на якорь в Азовском море. 20 ноября экипаж получил разрешение на следование в южную часть Керченского пролива, однако выгрузить мазут на судно-накопитель не удалось. С конца ноября судовладелец пытался получить разрешение на переход в порт для зимнего отстоя.
В начале декабря танкер включили в график движения и он проследовал в Керченский пролив. С 3 по 12 декабря судно находилось на якорной стоянке в ожидании выгрузки. 14 декабря в регионе было объявлено штормовое предупреждение, после чего экипаж попытался укрыться у мыса Такиль в Крыму, но порт отказал во входе из-за перегруженности акватории.
На следующий день, утром 15 декабря, в районе 8:40 судно разломилось в районе грузовых танков. Перед этим экипаж проверил герметичность помещений и не выявил протечек. По словам механика, после подачи сигнала бедствия началась эвакуация, однако увести кормовую часть на мелководье не удалось из-за сложных погодных условий. Татаринов считает, что причиной крушения стало резкое ухудшение погоды, сильная волновая нагрузка и неудачный выбор места выгрузки, который не позволил танкеру уйти в безопасную зону. Ошибки экипажа он исключил.
В результате крушения «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в море попало около 9 тыс. тонн мазута. Один из членов экипажа погиб. Владельцем затонувшего танкера является ООО «Кама Шиппинг». Капитан «Волгонефти-212» Леонид Волегов арестован по обвинению в нарушении правил безопасности морского транспорта, передает «Радиоточка НСН».
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