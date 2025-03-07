Суд оштрафовал Google на 3,5 млн рублей
Суд оштрафовал компанию Google LLC на 3,5 млн рублей из-за отказа ограничить доступ к запрещенному контенту. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что столичный Таганский районный суд признал Google виновной в административном правонарушении в соответствии со статьей «Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети» КоАП РФ.
Ранее Роскомнадзор составил в отношении компании протокол за отсутствие отчета об итогах рассмотрения обращений, в которых содержатся данные о распространяемой с нарушением закона информации.
До этого суд оштрафовал сервис видеоконференций Zoom на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать персональные данные пользователей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru