Суд оштрафовал Google на 3,5 млн рублей

Суд оштрафовал компанию Google LLC на 3,5 млн рублей из-за отказа ограничить доступ к запрещенному контенту. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что столичный Таганский районный суд признал Google виновной в административном правонарушении в соответствии со статьей «Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети» КоАП РФ.

Ранее Роскомнадзор составил в отношении компании протокол за отсутствие отчета об итогах рассмотрения обращений, в которых содержатся данные о распространяемой с нарушением закона информации.

До этого суд оштрафовал сервис видеоконференций Zoom на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать персональные данные пользователей.

