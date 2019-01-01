Суд оштрафовал третью компанию-отловщика косаток для «китовой тюрьмы»

Суд во Владивостоке назначил штраф ООО «Сочинский дельфинарий» за нарушение правил вылова трех косаток, которых держат в «китовой тюрьме». Сумма взыскания составляет 37,6 млн рублей, сообщает RT.

Ранее суд признал виновными в нарушении правил рыболовства по аналогичному делу еще две компании: «Белый кит» и ООО «Океанариум-ДВ». Им назначены штрафы в 28,1 млн рублей и 56,4 млн рублей соответственно, сообщает РИА ФАН.

Ранее директор Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Вячеслав Рожнов рассказал в эфире НСН сроки выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы».



