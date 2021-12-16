Суд оштрафовал TikTok ещё на 4 млн рублей за запрещенный контент
Судебный участок № 422 мирового суда признал компанию TikTok виновной по двум протоколам за отказ удалить запрещенную в России информацию, сообщает ТАСС.
Общая сумма наложенного штрафа составила 4 млн рублей. Всего же TikTok за подобные правонарушения оштрафовали уже на 8,1 млн рублей. При этом в Роскомнадзоре отметили, что соцсеть полностью оплатила ранее наложенные штрафы.
Ранее Мировой суд в Москве признал социальную сеть Twitter виновной ещё по двум протоколам, которые были составлены за отказ удалить запрещенный российским законом контент, и назначил соцсети два штрафа - на 3 млн и 7 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru