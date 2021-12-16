Суд оштрафовал Twitter за запрещенный контент ещё на 10 млн рублей

Судебный участок № 422 мирового суда назначил соцсети два штрафа - на 3 млн и 7 млн рублей. Таким образом, общая сумма штрафов Twitter за запрещённую информацию составила 55 млн рублей.

Согласно российскому законодательству, к запрещённым относятся материалы экстремистского характера, а также материалах, разжигающие социальную или религиозную рознь, пропаганда наркотиков и прочее. Подобный контент интернет-алвтформы должны выявлять и удалять самостоятельно.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что компания TikTok полностью оплатила все штрафы, которые были назначены ей за запрещённый контент, сообщает RT.