Суд оштрафовал Twitter за запрещенный контент ещё на 10 млн рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал признал социальную сеть Twitter виновной ещё по двум протоколам, которые были составлены за отказ удалить запрещенный российским законом контент, сообщает ТАСС.
Судебный участок № 422 мирового суда назначил соцсети два штрафа - на 3 млн и 7 млн рублей. Таким образом, общая сумма штрафов Twitter за запрещённую информацию составила 55 млн рублей.
Согласно российскому законодательству, к запрещённым относятся материалы экстремистского характера, а также материалах, разжигающие социальную или религиозную рознь, пропаганда наркотиков и прочее. Подобный контент интернет-алвтформы должны выявлять и удалять самостоятельно.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что компания TikTok полностью оплатила все штрафы, которые были назначены ей за запрещённый контент, сообщает RT.
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