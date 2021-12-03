Facebook, Google и TikTok оштрафовали в России на 111,6 млн рублей

В сообщении уточняется, что штрафы были наложены за неудаление запрещенного контента.

«Facebook (Meta Platforms) оштрафован на сумму 70 млн рублей, Google – на 37,5 млн рублей, TikTok – на 4,1 млн рублей», - отметил регулятор.

В Роскомнадзоре добавили, что Facebook оплатил только восемь штрафов из 19-ти, а Google - три из 16-ти. Полностью все штрафы оплатил лишь TikTok.

Ранее в Brand Analytics заявили, что Instagram по-прежнему является лидером социальных сетей в России по числу пользователей, а «ВКонтакте» — лидером по количеству сообщений, сообщает RT.

