Facebook, Google и TikTok оштрафовали в России на 111,6 млн рублей
Российские суды оштрафовали компании Meta (экс-Facebook), Google и TikTok на общую сумму 111,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
В сообщении уточняется, что штрафы были наложены за неудаление запрещенного контента.
«Facebook (Meta Platforms) оштрафован на сумму 70 млн рублей, Google – на 37,5 млн рублей, TikTok – на 4,1 млн рублей», - отметил регулятор.
В Роскомнадзоре добавили, что Facebook оплатил только восемь штрафов из 19-ти, а Google - три из 16-ти. Полностью все штрафы оплатил лишь TikTok.
Ранее в Brand Analytics заявили, что Instagram по-прежнему является лидером социальных сетей в России по числу пользователей, а «ВКонтакте» — лидером по количеству сообщений, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+32 930 / сут.
Умерли
32 930+-244 710 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+36 514 / сут.
- Прилетевшие в Россию из ЮАР пассажиры сдали положительный ПЦР-тест на COVID-19
- Памфилова призвала не спешить с переходом на электронное голосование
- Facebook, Google и TikTok оштрафовали в России на 111,6 млн рублей
- «Нафтогаз» выплатит Нацкомиссии Украины $ 42 тысячи штрафа
- Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в четырех регионах
- Умерла бабушка Ивана Урганта
- Премьер Белоруссии заявил о введении контрсанкций против Запада
- Убивший бывшую жену ветеран МВД остался на свободе
- Воробьев заявил о радикальном снижении числа заболевших COVID-19 в Подмосковье
- Севастополь стал лидером по коллективному иммунитету к COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru