Суд оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей за неудаление запрещенных данных
Суд оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Отмечается, что постановлением Таганского районного суда Telegram Messenger Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Наказание влечет наложение штрафа на юридических лиц от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.
Ранее Telegram объявил о запуске нового способа верификации телефонных номеров Telegram Gateway, передает RT. Отмечалось, что этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционный способ верификации посредством SMS-сообщения.
В результате давления на Павла Дурова потребовалось изменение программного обеспечения Telegram, что приводит к ошибкам и сбоям, отмечал бывший заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух в разговоре с «Радиоточкой НСН».
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