«Технические изменения»: Частые сбои в Telegram связали с давлением на Дурова
Илья Массух заявил НСН, что Дурова обвиняют в сокрытии информации от спецслужб, от него требуют технических изменений в программах, что ведет к сбоям в работе Telegram.
В результате давления на Павла Дурова потребовалось изменение программного обеспечения Telegram, что приводит к ошибкам и сбоям, предположил в эфире НСН бывший заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух.
В мессенджере Telegram вновь наблюдаются сбои. В частности, пользователи 3 октября пожаловались на то, что не загружаются медиа и не отправляются сообщения. Сбой длился около часа, до этого неполадки в работе Telegram наблюдались 1 октября. Тогда пользователи сообщали, что сообщения не доходят до контактов, также наблюдались трудности с загрузкой чатов и медиафайлов. Массух связал это с задержанием основателя мессенджера во Франции.
«У меня подозрение, что в результате давления на Павла Дурова потребовалось изменение программного обеспечения Telegram. Такое изменение требует длительного тестирования, апробации и так далее, но времени на это нет. Поэтому возникают побочные ошибки. Любое изменение может повлечь последствия. Мы видим, что Дурова обвиняют в сокрытии информации от спецслужб, это значит, что требуется изменение политик в техническом смысле внутри программы», - объяснил он.
Технологическую деградацию из-за проблем у основателя Telegram Массух исключил.
«Инфраструктура так быстро не деградирует за такой короткий срок с момента задержания Дурова. С другой стороны, если он открывает какие-то истории с безопасностью, это может приводить к ошибкам в уже отлаженном процессе. Вряд ли это какой-то демарш, что сотрудники Дурова хуже стали администрировать. У них хостинг дублируется в нескольких точках, в Европе, в Дубае. Не думаю, что это связано с технологической деградацией», - отметил собеседник НСН.
В конце сентября Дуров пообещал раскрывать спецслужбам IP-адреса и телефоны нарушителей правил Telegram. Накануне он уточнил, что в Telegram давно налажены раскрытие и передача властям IP-адресов и номеров телефонов преступников «в большинстве стран»: схема работает с 2018 года, мессенджер отвечает на «правильно оформленные юридические запросы».
В работе Telegram со спецслужбами ничего не изменится, Павел Дуров публично признал, что готов выдавать данные пользователей-нарушителей, запросы от правительств будут теперь обрабатываться быстрее, заявил ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пропавшая дочь Любови Успенской нашлась
- Финансист Тучков объяснил, когда и как правильно делать вклады
- В Ливане с начала эскалации от ударов Израиля погибли 1974 человека
- Зеленский одобрил выход ВСУ из Угледара
- Самыми покупаемыми легковыми автомобилями стала продукция Lada
- Россиянам дали советы, как пережить мощную вспышку на Солнце
- Бессараб заявила о необходимости поднимать зарплаты бюджетникам
- Рябков исключил возможность прямых контактов с Украиной
- Мосгорсуд не изменил 12-летний срок экс-министру Михаилу Абызову
- Рютте: НАТО не принимает решений по ударам Украины вглубь России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru