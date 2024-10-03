«Технические изменения»: Частые сбои в Telegram связали с давлением на Дурова

В результате давления на Павла Дурова потребовалось изменение программного обеспечения Telegram, что приводит к ошибкам и сбоям, предположил в эфире НСН бывший заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух.

В мессенджере Telegram вновь наблюдаются сбои. В частности, пользователи 3 октября пожаловались на то, что не загружаются медиа и не отправляются сообщения. Сбой длился около часа, до этого неполадки в работе Telegram наблюдались 1 октября. Тогда пользователи сообщали, что сообщения не доходят до контактов, также наблюдались трудности с загрузкой чатов и медиафайлов. Массух связал это с задержанием основателя мессенджера во Франции.