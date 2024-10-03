«Технические изменения»: Частые сбои в Telegram связали с давлением на Дурова

Илья Массух заявил НСН, что Дурова обвиняют в сокрытии информации от спецслужб, от него требуют технических изменений в программах, что ведет к сбоям в работе Telegram.

В результате давления на Павла Дурова потребовалось изменение программного обеспечения Telegram, что приводит к ошибкам и сбоям, предположил в эфире НСН бывший заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух.

В мессенджере Telegram вновь наблюдаются сбои. В частности, пользователи 3 октября пожаловались на то, что не загружаются медиа и не отправляются сообщения. Сбой длился около часа, до этого неполадки в работе Telegram наблюдались 1 октября. Тогда пользователи сообщали, что сообщения не доходят до контактов, также наблюдались трудности с загрузкой чатов и медиафайлов. Массух связал это с задержанием основателя мессенджера во Франции.

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«У меня подозрение, что в результате давления на Павла Дурова потребовалось изменение программного обеспечения Telegram. Такое изменение требует длительного тестирования, апробации и так далее, но времени на это нет. Поэтому возникают побочные ошибки. Любое изменение может повлечь последствия. Мы видим, что Дурова обвиняют в сокрытии информации от спецслужб, это значит, что требуется изменение политик в техническом смысле внутри программы», - объяснил он.

Технологическую деградацию из-за проблем у основателя Telegram Массух исключил.

«Инфраструктура так быстро не деградирует за такой короткий срок с момента задержания Дурова. С другой стороны, если он открывает какие-то истории с безопасностью, это может приводить к ошибкам в уже отлаженном процессе. Вряд ли это какой-то демарш, что сотрудники Дурова хуже стали администрировать. У них хостинг дублируется в нескольких точках, в Европе, в Дубае. Не думаю, что это связано с технологической деградацией», - отметил собеседник НСН.

В конце сентября Дуров пообещал раскрывать спецслужбам IP-адреса и телефоны нарушителей правил Telegram. Накануне он уточнил, что в Telegram давно налажены раскрытие и передача властям IP-адресов и номеров телефонов преступников «в большинстве стран»: схема работает с 2018 года, мессенджер отвечает на «правильно оформленные юридические запросы».

В работе Telegram со спецслужбами ничего не изменится, Павел Дуров публично признал, что готов выдавать данные пользователей-нарушителей, запросы от правительств будут теперь обрабатываться быстрее, заявил ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер «Радиоточке НСН».

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ФОТО: ТАСС
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