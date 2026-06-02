Суд оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей
Таганский суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram из-за отказа удалять экстремистский контент и информацию, угрожающую несовершеннолетним. Об этом сообщает РИА Новости.
Компанию Telegram Messenger inc признали виновной в неудалении владельцем сайта либо информационного ресурса в интернете информации или страницы. Мессенджер оштрафовали на 3,8 млн рублей.
В мае Telegram был оштрафован на 7 млн рублей из-за неудаления запрещенной информации, связанной с призывами к экстремистской деятельности, с порнографией или наркотиками.
