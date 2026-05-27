СМИ: В России усилили блокировку VPN и прокси для входа в Telegram
В России зафиксировали массовые сбои в работе MTProto-прокси в Telegram и части VPN-сервисов. Об этом сообщает портал «Код Дурова» со ссылкой на многочисленные жалобы пользователей и собственные источники.
По данным издания, жалобы на недоступность прокси поступают от пользователей разных регионов и различных провайдеров. В редакции подтвердили, что перестали работать многие прокси от разных создателей.
Специалисты предполагают, что РКН обнаружил новую брешь в механизме функционирования MTProto-прокси в Telegram. Из-за этого они повсеместно перестали функционировать. Некоторым абонентам удается решить проблему с помощью каскадных схем через российские сервера.
Также хостинг-провайдеры начали информировать о блокировке регулятором фингерпринтов Chrome. Кроме того, зафиксирована частичная блокировка протокола TCP-RAW, что ударило по работоспособности VPN-сервисов, использующих его.
Аналогичный сбой с отключением большого числа прокси-серверов в Telegram наблюдался в начале апреля 2026 года. Тогда мессенджер выпустил обновление, и сообщество оперативно закрыло уязвимость, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
