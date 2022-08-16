Суд оштрафовал сервис Twitch на 2 млн рублей за фейки о ВС России
Сервис прямых трансляций Twitch оштрафовали на 2 млн рублей за отказ удалить фейки о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение мирового судьи судебного участка Таганского района Москвы.
«Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ... назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей», — отмечает агентство.
Протокол против Twitch был составлен после публикации записи стрима с участием девушки из украинской Бучи. При этом компания просила прекращения судебного производства, подчеркивая, что часть ролика «была вырвана из контекста».
Ранее суд Таганского района оштрафовал на 4 млн рублей мессенджер Telegram, не удаливший бот с данными российских военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине, и недостоверной информацией о ходе военной операции, напоминает RT.
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