Суд оштрафовал сервис Twitch на 2 млн рублей за фейки о ВС России

«Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ... назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей», — отмечает агентство.

Протокол против Twitch был составлен после публикации записи стрима с участием девушки из украинской Бучи. При этом компания просила прекращения судебного производства, подчеркивая, что часть ролика «была вырвана из контекста».

Ранее суд Таганского района оштрафовал на 4 млн рублей мессенджер Telegram, не удаливший бот с данными российских военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине, и недостоверной информацией о ходе военной операции, напоминает RT.

