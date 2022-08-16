Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за бот с данными военных

Мессенджер Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление бота с данными участвующих в спецоперации РФ на Украине военных и недостоверной информацией о ходе военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

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Соответствующее решение принял мировой судья Таганского района Москвы, пишет RT.

«Признать виновным Telegram Messenger Inc… по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — постановил суд.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ВоеннослужащиеШтрафМессенджерыTelegram
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