Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за бот с данными военных
16 августа 202211:47
Мессенджер Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление бота с данными участвующих в спецоперации РФ на Украине военных и недостоверной информацией о ходе военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение принял мировой судья Таганского района Москвы, пишет RT.
«Признать виновным Telegram Messenger Inc… по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — постановил суд.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru