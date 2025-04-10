Суд оштрафовал профессора-корееведа Ланькова за участие в нежелательной организации

Савеловский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей востоковеда, специалиста по Корее Андрея Ланькова по административному нарушению об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП). Постановление опубликовано на сайте суда.

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Соответствующий протокол поступил в суд 5 марта. «Наверное, интервью не тому, кому надо, дал»,— пояснил ученый РБК появление протокола на свое имя.

Андрей Ланьков — профессор, кандидат исторических наук, преподавал в России, Корее, Австралии.

Ранее сообщалось, что в Петербурге будут судить блокадницу по делу о дискредитации армии.



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ФОТО: Telegram-канал Andrei Lankov
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