Суд оштрафовал москвичку за сине-желтую незабудку

Как следует из опубликованного текста определения суда, сино-жеттым цветком она «выражала свое негативное отношение к проведению специальной военной операции» и «демонстрировала пассажирам средство наглядной агитации».

Москвичка вину не признала, рассказав, что цветок для неё сделал ребенок, его ношение она не считает агитацией против чего-либо.

Женщине назначили штраф, его сумма не указана. Санкция по указанной статье составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

Жительница Нижнего Новгорода Анастасия Ершова, арестованная на пять суток за ношение сережек в цветах радуги, заявила ранее, что не удивлена тому, что депутат Госдумы Александр Хинштейн резко сменил позицию по ее делу.



