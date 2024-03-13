Суд оштрафовал москвичку за сине-желтую незабудку

Симоновский суд Москвы оштрафовал женщину за прикрепленную на лямке рюкзака вышитую незабудку в цветах украинского флага. На нее составили протокол по делу о дискредитации российской армии. Женщину задержали в вагоне поезда на станции метро «Шаболовская».

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Как следует из опубликованного текста определения суда, сино-жеттым цветком она «выражала свое негативное отношение к проведению специальной военной операции» и «демонстрировала пассажирам средство наглядной агитации».

Москвичка вину не признала, рассказав, что цветок для неё сделал ребенок, его ношение она не считает агитацией против чего-либо.

Женщине назначили штраф, его сумма не указана. Санкция по указанной статье составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

Жительница Нижнего Новгорода Анастасия Ершова, арестованная на пять суток за ношение сережек в цветах радуги, заявила ранее, что не удивлена тому, что депутат Госдумы Александр Хинштейн резко сменил позицию по ее делу.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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