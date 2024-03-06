Президента ФК «КраСава» Евгения Савина заочно арестовали за фейки об армии
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего футболиста, президента футбольного клуба «КраСава» и ведущего одноименного YouTube-канала Евгения Савина по делу о дискредитации российской армии, сообщает ТАСС.
По решению суда, Савина отправят в СИЗО «на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции».
Поводом для возбуждения уголовного дела стало интервью спортсмена Ксении Собчак в апреле 2023 года, в котором он выступил с критикой спецоперации.
В феврале 2024 года МВД РФ объявило Савина в розыск.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал политолога Аббаса Галлямова (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru