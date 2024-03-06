Президента ФК «КраСава» Евгения Савина заочно арестовали за фейки об армии

По решению суда, Савина отправят в СИЗО «на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции».

Поводом для возбуждения уголовного дела стало интервью спортсмена Ксении Собчак в апреле 2023 года, в котором он выступил с критикой спецоперации.

В феврале 2024 года МВД РФ объявило Савина в розыск.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал политолога Аббаса Галлямова (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

