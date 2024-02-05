Арестованная за сережки девушка ответила Хинштейну, обвинившему ее в подмене
Жительница Нижнего Новгорода Анастасия Ершова, арестованная на пять суток за ношение сережек в цветах радуги, заявила, что не удивлена тому, что депутат Госдумы Александр Хинштейн резко сменил позицию по ее делу. Об этом она рассказала «Газете.Ru».
Ранее Хинштейн в своем Telegram-канале сначала заступился за девушку, призвав суд следующей инстанции отменить решение об аресте на пять суток. Однако позже он написал, что радуга на серьгах Ершовой была не традиционной семицветной, а шестицветной – символом ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Назвав девушку активисткой, Хинштейн заявил, что судебное решение законно. Он также отметил, что обвиняемая выкинула серьги, отказавшись позже предоставить их полиции.
«В протоколе, написали, что выкинули. Я не выкидывала их. В полиции спросили, где они. Я говорю: они у меня дома лежат. Они говорят: скажи лучше, что выкинула или потеряла, чтобы мы не пошли к тебе домой», — пояснила Ершова в беседе с изданием.
Она также подтвердила, что на украшении был представлен рисунок традиционной семицветной радуги. Однако суд не принял этот факт во внимание. По словам девушки, она продолжает опасаться за свою безопасность, поскольку второе подобное дело может быть уже уголовным.
Ранее суд оштрафовал холдинг «Ред Медиа» на миллион рублей за трансляцию клипа «Город» группы «Танцы Минус», в котором обнаружили сцену поцелуя двух девушек, следует из материалов дела. Видео сочли пропагандой ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru