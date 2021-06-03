Суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

На заседание музыкант приехал на спортивном автомобиле McLaren, стоимость которого в России оценивается в 15 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Свою вину Моргенштерн не признал.

Ранее главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский в интервью газете «Коммерсант» рассказал о результатах рекламной кампании с рэпером Моргенштерном.

