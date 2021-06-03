Суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева). Его признали виновным в пропаганде наркотиков в интернете.

Претензии управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД были связаны с клипами исполнителям на песни «Розовое вино -2» и Family, которые были размещены на YouTube.

В Генпрокуратуре заявили, что интернет все чаще используется для сбыта наркотиков

На заседание музыкант приехал на спортивном автомобиле McLaren, стоимость которого в России оценивается в 15 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Свою вину Моргенштерн не признал.

Ранее главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский в интервью газете «Коммерсант» рассказал о результатах рекламной кампании с рэпером Моргенштерном.

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