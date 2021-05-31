Глава Альфа-банка рассказал о результатах рекламной кампании с Моргенштерном
Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский в интервью газете «Коммерсант» рассказал о результатах рекламной кампании с рэпером Моргенштерном.
Он отметил, что всего было оформлено 162 тысячи цифровых услуг, а средний возраст новых клиентов составил 19 лет. По его словам, ценность клиентов этой возрастной категории растет, ведь через несколько лет работать с ними будет еще выгоднее.
Также Верхошинский подчеркнул, что HR-отделу стало проще привлекать молодые таланты в компанию благодаря роликам с Моргенштерном, где показана работа банка изнутри.
Ранее сообщалось, что Зюзинский суд Москвы рассмотрит дело пропаганде наркотиков в песнях рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) 3 июня.
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