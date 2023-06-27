Суд оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату ранее назначенного штрафа ФАС

В сообщении ведомства говорится, что речь идёт об антимонопольном деле, рассмотрение которого было завершено в феврале 2022 года. В результате комиссия ФАС признала Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube.

За нарушение антимонопольного законодательства компании назначили оборотный штраф в размере более двух млрд рублей, а за его неуплаты он увеличился в два раза.

«Компания дополнительно должна заплатить более четырёх млрд рублей в бюджет России. Мировой суд... вынес в отношении Google LLC решение о наложении штрафа в двукратном размере от суммы неоплаченного в установленный срок», - заключили в ведомстве.

Ранее Федеральная служба судебных приставов сняла все денежные средства с банковских счетов ООО «Гугл» (дочерней компании Google в России) в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

