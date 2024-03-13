Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей

Столичный Таганский суд оштрафовал компанию Google, не исполнившую обязанности по ограничению доступа к запрещенной информации, на 4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на учреждение.

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Как отметили в суде, Google LLC признали виновной в административном правонарушении по статье о неисполнении владельцем соцсети обязанности по осуществлению мониторинга либо принятию мер по ограничению доступа к данным.

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — сообщили агентству.

Ранее Google оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ удалять запрещенную к распространению информацию о наркотиках, суициде, алкоголе и азартных играх, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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