Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей

Как отметили в суде, Google LLC признали виновной в административном правонарушении по статье о неисполнении владельцем соцсети обязанности по осуществлению мониторинга либо принятию мер по ограничению доступа к данным.

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — сообщили агентству.

Ранее Google оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ удалять запрещенную к распространению информацию о наркотиках, суициде, алкоголе и азартных играх, напоминает Ura.ru.

