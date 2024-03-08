Telegram оштрафовали за неудаление ложных данных о потерях ВС РФ

Как пишет ТАСС, Telegram Messenger Inc. признали виновным ещё в декабре 2023 года, однако причина штрафа не уточнялась.

Отмечается, что Роскомнадзором в публикациях в Telegram-каналах были выявлены сообщения о якобы погибших на территории Украины российских военных.

Ранее мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы признал компанию Google виновной в неудалении недостоверной информацией о спецоперации ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».