Суд оштрафовал Дудя на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Столичный Зюзинский суд назначил блогеру Юрию Дудю штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в интервью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание по административному делу журналиста состоялось в среду. Сам Дудь не явился в суд, его интересы представлял защитник.

Административное дело против блогера было возбуждено в апреле. Общественная организация «Лига безопасного интернета» обвинила Дудя в пропаганде наркотических средств в интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном, позже это подтвердила психолингвистическая экспертиза.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафНаркотикиЮрий ДудьСудМосква
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