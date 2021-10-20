Суд оштрафовал Дудя на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Столичный Зюзинский суд назначил блогеру Юрию Дудю штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в интервью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Заседание по административному делу журналиста состоялось в среду. Сам Дудь не явился в суд, его интересы представлял защитник.
Административное дело против блогера было возбуждено в апреле. Общественная организация «Лига безопасного интернета» обвинила Дудя в пропаганде наркотических средств в интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном, позже это подтвердила психолингвистическая экспертиза.
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