Юрий Дудь не пришел на заседание по делу о пропаганде наркотиков
Блогер Юрий Дудь не явился на судебное заседание по возбужденному в его отношении административному делу о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Зюзинского суда Москвы.
Интересы журналиста будет представлять его защитник. Из-за санитарных ограничений заседание суда пройдет без слушателей и представителей СМИ.
Административное дело против Дудя было возбуждено в апреле управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве. Блогеру вменяют пропаганду наркотических средств в двух интервью, опубликованных на его YouTube-канале. Общественная организация «Лига безопасного интернета» обвинила журналиста в пропаганде наркотиков в беседе с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Психолингвистическая экспертиза подтвердила этот факт.
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