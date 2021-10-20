Юрий Дудь не пришел на заседание по делу о пропаганде наркотиков

Интересы журналиста будет представлять его защитник. Из-за санитарных ограничений заседание суда пройдет без слушателей и представителей СМИ.

Административное дело против Дудя было возбуждено в апреле управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве. Блогеру вменяют пропаганду наркотических средств в двух интервью, опубликованных на его YouTube-канале. Общественная организация «Лига безопасного интернета» обвинила журналиста в пропаганде наркотиков в беседе с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Психолингвистическая экспертиза подтвердила этот факт.

