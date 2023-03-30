СМИ: осужденный за дискредитацию армии Москалев задержан в Минске

Признанный виновным в дискредитации армии житель Тульской области Алексей Москалев задержан в столице Белоруссии, сообщает издание SOTA со ссылкой на источник.

Осужденный за дискредитацию армии Алексей Москалев сбежал из-под домашнего ареста

Москалев в ночь на 28 марта сбежал из-под домашнего ареста. Предположительно, мужчину удалось вычислить из-за включенного мобильного телефона.

Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии общего режима.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к прокурору Тульской области Александру Грицаенко с просьбой пересмотреть приговор. Предприниматель назвал решение суда несправедливым и отметил, что дочь осужденного будет расти без отца, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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