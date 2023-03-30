Ройзман вышел из спецприемника в Екатеринбурге
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан Минюстом РФ иностранным агентом) вышел из спецприемника, в котором по решению Ленинского райсуда Екатеринбурга провел 14 суток. 16 марта он был осужден за репост ролика в группе «ВКонткте», содержащего символику экстремистской организации.
Сам Ройзман заявлял, что у него вообще нет аккаунта во «ВКонтакте», в эту соцсеть он никогда в жизни не заходил и к данному посту не имеет никакого отношения.
В августе прошлого года в отношении Ройзмана возбудили уголовное дело по статье о дискредитации российской армии за ролик на YouTube, в котором критиковал СВО на Украине. Экс-мэра было запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные места и мероприятия.
Накануне сообщалось, что это уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. После выхода из спецприемника, как передает «Коммерсант», Ройзман сообщил, что у него «нет никаких иллюзий», но уезжать из России он не собирается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru