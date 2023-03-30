Ройзман вышел из спецприемника в Екатеринбурге

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан Минюстом РФ иностранным агентом) вышел из спецприемника, в котором по решению Ленинского райсуда Екатеринбурга провел 14 суток. 16 марта он был осужден за репост ролика в группе «ВКонткте», содержащего символику экстремистской организации.

Сам Ройзман заявлял, что у него вообще нет аккаунта во «ВКонтакте», в эту соцсеть он никогда в жизни не заходил и к данному посту не имеет никакого отношения.

Ройзман в суде отрицает использование сети «ВКонтакте»

В августе прошлого года в отношении Ройзмана возбудили уголовное дело по статье о дискредитации российской армии за ролик на YouTube, в котором критиковал СВО на Украине. Экс-мэра было запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные места и мероприятия.

Накануне сообщалось, что это уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. После выхода из спецприемника, как передает «Коммерсант», Ройзман сообщил, что у него «нет никаких иллюзий», но уезжать из России он не собирается.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕкатеринбургЕвгений Ройзман

Горячие новости

Все новости

партнеры