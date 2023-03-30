Ройзман вышел из спецприемника в Екатеринбурге

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан Минюстом РФ иностранным агентом) вышел из спецприемника, в котором по решению Ленинского райсуда Екатеринбурга провел 14 суток. 16 марта он был осужден за репост ролика в группе «ВКонткте», содержащего символику экстремистской организации.

Сам Ройзман заявлял, что у него вообще нет аккаунта во «ВКонтакте», в эту соцсеть он никогда в жизни не заходил и к данному посту не имеет никакого отношения.